Anche il “negazionista” presidente del Brasile, Jair Bolsonaro (come il premier inglese Johnson) positivo al coronavirus. Saliti a 1 milione e mezzo i contagiati, 66.741 i morti

Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, che ha sempre negato la pericolosità del coronavirus andando in giro senza mascherina ed affermando che i dati sulla pandemia nel suo paese erano “gonfiati” dagli avversari politici e dalla stampa internazionale, è risultato positivo al test sul Covid-19: lo ha reso noto lui stesso parlando in diretta a Tv Brasil dal Palacio da Alvorada, sua residenza ufficiale a Brasilia, mostrandosi in mascherina (foto).

Il Brasile ha raggiunto ieri 1.668.589 casi confermati di coronavirus: lo rendono noto il Consiglio nazionale dei segretari sanitari (Conass) e il ministero della Sanità brasiliano. In base ai nuovi dati, nelle ultime 24 ore ci sono stati ulteriori 45.305 contagi e 1.254 decessi. Il totale delle vittime dall’inizio della pandemia è così salito a 66.741. Il tasso di letalità (ovvero la percentuale di decessi rispetto al numero di malati) è pari al 4% e quello di mortalità di 31,8 persone ogni 100 mila abitanti.