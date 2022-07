AMAREZZA FERRARI IN FRANCIA/ Leclerc sbaglia ed esce quando era al comando della gara, Verstappen ne approfitta: vittoria e fuga in classifica piloti. Alle spalle dell’olandese volante, doppietta Mercedes. Bel 5° posto dell’altro ferrarista Sainz partito dal fondo

di FABIO CAMILLACCI/ Charles Leclerc sbaglia e Max Verstappen ringrazia. L’olandese della Red Bull (foto Gazzetta dello Sport) vince il Gran Premio di Francia dopo l’errore del ferrarista che finisce in testacoda e contro le barriere al diciottesimo giro mentre si trovava al comando della corsa. Da quel momento in poi, tutto facile per il campione del mondo in carica che centra il settimo successo del 2022 davanti alle due Mercedes: quella di un intramontabile Lewis Hamilton e quella del giovane rampante George Russell.

Le altre posizioni finali della gara andata in scena sul circuito Paul Ricard di Le Castellet. Sergio Perez ai piedi del podio con l’altra Red Bull; quinto Carlos Sainz su Ferrari, autore di una grande rimonta dal fondo della griglia per il cambio della power unit. Rimonta resa ancora più difficile da una penalità per “unsafe release” al pit stop. Ma in casa del Cavallino Rampante resta la grande amarezza per aver visto sfumare il terzo successo consecutivo.

La gara. Scattato dalla pole, Leclerc prende subito il comando e resiste al primo assalto di Verstappen. L’olandese capisce l’antifona e si rassegna a rimandare gli attacchi alla seconda metà del GP. Ma proprio nella parte finale del giro di rientro ai box (Max si era appena fermato), Leclerc perde il controllo della sua F1-75 nella doppia curva di Le Beausset, finendo in testacoda e con il muso della vettura contro le barriere. Un vero peccato. Al termine, un amareggiato Charles Leclerc si è assunto la responsabilità per quanto accaduto.

Complimenti al “Re Nero”. Lewis Hamilton festeggia il suo Gran Premio numero 300 con una prestazione impeccabile. Da applausi anche il forcing finale di Russell con il duello a tratti ruota a ruota con la Red Bull di Sergio Perez, con splendido sorpasso alla ripresa a tutto gas dopo una breve Virtual Safety Car. Proseguono pertanto i forti segnali di crescita della Mercedes dopo un inizio molto difficile. In classifica piloti, Verstappen torna ad allungare: primo posto con 233 punti. Leclerc è fermo a 170, duro colpo per le ambizioni iridate del monegasco. Tra una settimana si torna in pista a Budapest per il Gran Premio d’Ungheria.