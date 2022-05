ALTA MODA: PESERICO SBARCA A PUERTO BANUS E BERLINO

Dopo un periodo di pandemia che non ha certamente aiutato il mondo della moda, Peserico torna a 80 milioni di euro di fatturato, in linea con il 2019. Il brand veneto di alta moda ha visto una crescita del 20% rispetto al 2020 e questo grazie al non aver mai rallentato la ricerca concentrandosi nella creazione della linea uomo, nel consolidamento dei mercati per cui il brand è conosciutissimo.

Una strategia che alla Peserico stanno continuando a mettere in atto, visto che il mercato russo e ucraino è in stallo (l’azienda doveva aprire un monomarca ai primi di marzo a Kiev). Gli obiettivi e le aspettative per il 2022 sono il raggiungimento di un fatturato di 80 milioni di euro consolidati, puntando su canali diretti, on line e retail.

In quest’ottica Peserico inaugurerà, a metà maggio, un monomarca a Puerto Banus, esclusiva località turistica e mondana della Costa del Sol in Spagna, a 7 km da Marbella mentre il primo luglio aprirà a Berlino e poco dopo ben 4 store negli Stati Uniti dove Peserico è ben presente ed apprezzato. Grande attenzione sarà rivolta alla parte digital, sia attraverso il canale e-commerce sia tramite lo sviluppo del Virtual showroom, già implementato nella stagione spring-summer 2021.