Alexei Navalny, principale accusatore di Putin, condannato a 9 anni di carcere con l’accusa di “appropriazione indebita” e “oltraggio alla corte”. I suoi avvocati fermati dalla polizia (e poi rilasciati) perché… parlavano con i giornalisti

REDAZIONE – La guerra all’Isis in Siria e in Iraq (con riflessi sconcertanti in campo diplomatico) sta attraversando momenti drammatici, raccontati coraggiosamente in diretta su Rainews da Lucia Goracci e dall’operatore che la accompagna. Mentre in Siria, ad Aleppo, resiste con difficoltà la tregua concessa dal regime di Assad e […]