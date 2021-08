Al Capone. All’asta oltre 170 cimeli appartenuti al più famoso gangster della storia americana: il boss diventato un’icona

di FABIO CAMILLACCI/ Lo “spezzatino” della prima di campionato 2021-2022 è proseguito in questa calda domenica d’agosto con le nette vittorie di Roma e Napoli e il successo in rimonta del Bologna per 3-2. Non sono mancate le sorprese, anzi la sorpresa: Juventus sul 2-0 a Udine e raggiunta dai […]