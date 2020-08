AGGIORNAMENTO SUL CORONAVIRUS/ Oggi in Italia meno contagiati, ma meno tamponi effettuati. Una bambina di 5 anni in terapia intensiva a Padova

Continua l’altalena dei dati forniti quotidianamente dal Ministero della Salute sulla diffusione dell’epidemia di covid-19 in Italia. Oggi, 16 agosto, sono in calo i nuovi contagi: 479, cioè 150 in meno di ieri. Ma sono significativamente minori anche i tamponi fatti: 36.807, quasi 17mila in meno di ieri. Quattro le vittime, dato analogo al giorno precedente. Veneto (78) , Lazio (68) e Lombardia (61) in testa tra le regioni col maggior numero di nuovi positivi. Nessun caso in Basilicata, Molise e Valle d’Aosta. I casi totali salgono a 253.915. Questi i dati del ministero della Salute.

Sono lievemente aumentati anche i ricoverati con sintomi (787, +23), le terapie intensive (56, +1) e quelli in isolamento domiciliare (13.890, +303). I dimessi ed i guariti sono 203.786 (+146).

Nel resto del mondo le cose vanno molto peggio: in Francia oggi oltre tremila i nuovi casi.

Da segnalare che c’è anche una bambina di 5 anni, ricoverata in terapia intensiva nell’azienda ospedaliera di Padova (foto), tra i pazienti Covid che destano preoccupazione in Veneto, dopo la ripresa dei contagi nelle ultime settimane. La piccola è attualmente intubata, come spiega una nota dell’ospedale, riferendosi genericamente ad “un minore” tra i 4 pazienti in terapia intensiva nel nosocomio patavino. Tra essi, uno è in fase di dimissione in reparto. Accolta pochi giorni fa al pronto soccorso pediatrico, la bambina, che vive con i genitori in città, manifestava seri sintomi respiratori dovuti ad una infezione non ancora del tutto confermata. Sottoposta a tampone, è risultata positiva al Covid 19.