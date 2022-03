AGGIORNAMENTO COVID/ sono 46.631 i nuovi contagi emersi dall’esame di 530.858 tamponi, 233 i morti. Regole alleggerite per chi viene dall’estero

Sono 46.631 i nuovi contagi Covid in Italia nelle ultime 24 ore su 530.858 tamponi processati (+332). Il tasso di positività scende leggermente dal 9% all’8,8%. Ancora 233 i morti (+23), 155.000 da inizio pandemia. Prosegue il calo dei ricoveri: -395 quelli ordinari e 6 in meno nelle intensive. 26.704 in meno gli attualmente positivi. In Lombardia 5.746 nuovi casi, in Sicilia 4.762 e nel Lazio 4.543.

Quanto alle regole di comportamento da oggi sono in vigore nuove regole in Italia per i viaggi. L’ordinanza del ministero della Salute prevede per gli arrivi da paesi extra europei le stesse regole già vigenti per quelli europei: via la quarantena, basterà il certificato di vaccinazione, il certificato di guarigione o un test negativo. I bambini sotto i 6 anni sono esentati dal fare il tampone. L’ordinanza durerà fino al 31 marzo, data in cui terminerà lo stato di emergenza, come annunciato da Draghi.