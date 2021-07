AGGIORNAMENTO COVID del 27 luglio: 4.522 nuovi positivi al tampone in 24 ore, sono morte 24 persone

Gli effetti del “liberi tutti” continuano ad emergere, purtroppo, dai dati aggiornati ad oggi, 27 luglio, delle rilevazioni che vengono dai 241.890 tamponi effettuati in Italia. Sono ben 4.522 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, con un tasso di positività dell’1,9%. Ieri erano stati 3.117. Sono 24 i morti in un giorno, mentre ieri erano stati 22. Gli attualmente positivi sono 70.310, in aumento di 2.074 unità nelle ultime 24 ore.

Sono 189 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, 7 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 16 (ieri 11). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.611, in aumento di 99 rispetto a ieri.

Quasi 99 deceduti per Covid su 100 dallo scorso febbraio non avevano terminato il ciclo vaccinale, e fra quelli che invece lo avevano completato si riscontra un’età media più alta e un numero medio di patologie pregresse maggiori rispetto alla media. Lo afferma un approfondimento contenuto nel report periodico sui decessi dell’Istituto Superiore di Sanità. Fino al 21 luglio sono 423 i decessi SARS-COV-2 positivi in vaccinati con “ciclo vaccinale completo” e rappresentano l’1,2% di tutti i decessi SARS-COV-2 positivi avvenuti dallo scorso 1 febbraio (in totale 35.776 decessi).