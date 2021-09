AGGIORNAMENTO COVID/ Boom dei contagi negli Usa: +300% rispetto a un anno fa. In Italia aumentano i positivi e il numero dei morti, ma cala l’indice dei contagi rispetto al numero dei tamponi

I casi di coronavirus negli USA nell’ultima settimana sono aumentati del 300% rispetto alla settimana del Labor Day dello scorso anno (31 agosto-7 settembre 2020). E’ quanto emerge dai dati della John Hopkins University. Nella settimana dal 30 agosto al 6 settembre 2021, infatti, i contagi sono stati 1,14 milioni contro i 287.235 dello scorso anno.

Gli Stati Uniti hanno superato i 40 milioni di casi di Covid-19 dall’inizio della pandemia, un numero maggiore della popolazione della California, lo Stato più popoloso del Paese: lo scrive il New York Times sulla base del proprio database. Il 47% degli americani non è pienamente vaccinato, consentendo una più facile diffusione della variante Delta.

IN ITALIA

E veniamo all’Italia. Sono 4.720 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 3.361. Sono invece 71 le vittime in un giorno (ieri 52). 318.865 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 134.393. Il tasso di positività dunque scende all’1,5%, rispetto al 2,5% di ieri, ma sale il numero dei morti passando dai 52 di ieri ai 71 di oggi.

Sono 563 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 7 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 40. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.307 .