AGGIORNAMENTO COVID-19 DEL 3 GENNAIO/ Ancora alto il numero dei contagi con il 13,8% dei positivi sui tamponi effettuati. Perciò si ipotizza il prolungamento delle restrizioni. Dottoressa positiva 6 giorni dopo la prima dose di vaccino

Il quotidiano aggiornamento dei dati sull’andamento dell’epidemia da covid-19 in Italia segnala che oggi, 3 gennaio, sono 14.245 i nuovi contagiati in Italia nelle ultime 24 ore, su 102.974 tamponi processati. Il giorno precedente i nuovi casi erano stati 11.831 su 67.174 tamponi. Il tasso di positività quindi è sceso al 13,8% rispetto al 17,6% di sabato. Le vittime sono invece 347 (sabato 364) che portano il totale da inizio pandemia oltre la soglia delle 75mila. Salgono i ricoveri nei reparti ospedalieri (+127) e quelli nelle terapie intensive (+14). Aumentano i guariti: 14.746.

Medico positivo, vaccinato 6 giorni fa Una dottoressa dell’Umberto I di Siracusa è risultata positiva al Covid, dopo essere stata vaccinata 6 giorni fa. Il medico si sottoponeva regolarmente a tamponi.Tra gli altri operatori sanitari che erano con lei sul bus per Palermo, per sottoporsi alla vaccinazione, non ci sono casi simili. Esclusa al momento correlazione tra vaccino e positività. Si sospetta che incubasse il contagio senza accusare sintomi.”Rifarei il vaccino e farò la seconda dose”, dice lei. “La protezione immunitaria è completa solo dopo la seconda dose”, spiega Locatelli, presidente del Coniglio Superiore di Sanità.

Questi dati potrebbero consigliare al Governo – e al Comitato tecnico scientifico, che gli fornisce le indicazioni sanitarie – una modifica delle norme che riguardano la catalogazione delle regioni. Infatti, mentre è scontato che tutte tornino in “zona rossa” fino il 5 e 6 gennaio (dopo la sola giornata del 4 gennaio in arancione), ci sono dubbi che si possa avere l’allentamento delle restrizioni a partire al 7 gennaio. I dati che abbiano riferito sopra non autorizzano all’ottimismo. Anche la riapertura delle scuole dovrebbe slittare, secondo alcuni presidi e alcuni presidenti di regione, ma il presidente Conte insiste per la riapertura anche parziale.

