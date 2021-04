AGGIORNAMENTO CORONAVIRUS/ Tasso di positività sceso oggi, 27 aprile, al 3,4%. Ma sono stati ancora 373 i morti

Il ministero della Salute ha comunicato oggi, 27 aprile, che sono 10.404 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, e poiché i tamponi effettuati (molecolari e antigenici) sono stati 302.734, il tasso di positività è sceso al 3,4% (contro il 5,8% di ieri). Purtroppo, però, i morti sono stati ancora 373 (cifra che si riferisce – va precisato – a persone ricoverate anche diverse settimane prima).

Inoltre sono 2.748 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, in calo di 101 unità rispetto a ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 177 (ieri 132). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 20.312 persone, in calo di 323 rispetto a ieri.