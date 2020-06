AGGIORNAMENTO CORONAVIRUS/ Nelle ultime 24 ore ulteriore calo dei nuovi contagi: sono 178 (il dato più basso dal 26 febbraio), nessuno in Umbria, Marche, Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia

Continua la diminuzione dei contagiati per il coronavirus in Italia: le persone che hanno contratto l’infezione nelle ultime 24 ore (dal 31 maggio al 1° giugno) sono 178 (il dato più basso dal 26 febbraio), di cui 50 in Lombbardia. Ieri se ne erano registrati 355. Ci sono 6 Regioni che comunicano zero nuovi contagiati: Marche, Umbria, Molise, Basilicata, Calabria eSicilia.

Nel dettaglio – secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile – gli attualmente positivi sono 20.861 in Lombardia (-135), 5.062 in Piemonte (-99), 3.068 in Emilia-Romagna (-95), 1.468 in Veneto (-32), 1.082 in Toscana (-29), 611 in Liguria (-58), 2.894 nel Lazio (-89), 1.327 nelle Marche (-11), 939 in Campania (-41), 1.155 in Puglia (-22), 293 nella Provincia autonoma di Trento (-11), 967 in Sicilia (-19), 266 in Friuli Venezia Giulia (-12), 744 in Abruzzo (-9), 123 nella Provincia autonoma di Bolzano (-4), 31 in Umbria (+0), 161 in Sardegna (-24), 17 in Valle d’Aosta (+2), 135 in Calabria (-9), 135 in Molise (-10), 28 in Basilicata (-1).

Le persone morte nelle ultime 24 ore sono 19 in Lombardia, 9 in Piemonte 3.876, 2 in Friuli Venezia Giulia, 19 in Emilia-Romagna, 7 in Toscana, 2 in Liguria, 4 nel Lazio 739, 1 in Campania, 2 in Puglia, 3 in Abruzzo, 1 in Sardegna.

Zero vittime oggi in Valle d’Aosta, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Veneto, Marche, Umbria, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia.

I tamponi per il coronavirus effettuati sono finora 3.910.133, in aumento di 31.394 rispetto a ieri.