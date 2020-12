AGGIORNAMENTO CORONAVIRUS al 10 dicembre/ In Italia ancora 887 morti, anche se diminuisce l’indice dei contagi: positivi 9,9 ogni 100 tamponi

Sono 887 i morti per covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Invece sul fronte della diffusione del virus vengono registrati 16.999 nuovi casi positivi su 171.586 tamponi effettuati, con un rapporto del 9,9% di contagiati, che testimonia di un calo confortante ma ancora lento. I guariti sono 30.099. Dall’inizio della pandemia sono oltre un milione (1.027.994) le persone che hanno superato il coronavirus. Lo si evince dal sito della Protezione Civile. Gli attuali positivi sono diminuiti di 13.988 persone, scendendo sotto quota 700.000.

In attesa che anche in Europa (e quindi anche in Italia) l’ente preposto alla validazione dei farmaci e quindi anche dei vaccini si pronunci ufficialmente sulla validità di quelli già pronti per la produzione in massa, il New England Journal of Medicine ha pubblicato i dati sul vaccino Pfizer, di cui è stata iniziata due giorni fa la somministrazione in Inghilterra. quello della Pfizer risulta efficace al 95% (con un intervallo compreso fra il 90,3% e il 97,6%) dopo essere stato sperimentato su 43.548 persone, metà delle quali hanno ricevuto il vaccino (indicato con la siglia BNT162b2) e metà il placebo. Fra gli eventi avversi si sono osservati dolore nel sito dell’infezione, da lieve a moderato e temporaneo, affaticamento e mal di testa. L’incidenza di eventi avversi gravi è stata bassa ed è risultata simile nei gruppi che hanno ricevuto il vaccino e in quelli che hanno ricevuto il placebo.