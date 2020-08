AGGIORNAMENTO CORONAVIRUS/ 1210 i nuovi contagi nella giornata di domenica (molti di “importazione” dopo viaggi all’estero)

Non si ferma la crescita dei contagi per il Covid in Italia: sono 1.210 (contro il 1.071 di sabato) i nuovi casi registrati nelle ultime ore. Sono 7 i morti, in crescita rispetto ai 3 di sabato, ma in calo a fronte dei 9 registrati venerdì. Questi i dati del ministero della Salute.

I guariti oggi, domenica 23 agosto, sono 267 per un totale di 205.470. In totale i casi registrati dal ministero della Salute sono 259.345, mente il totale dei decessi è di 35.437. Il totale degli attualmente positivi è di 18.438 (+935). Sono invece 47 i ricoverati in più con sintomi covid in Italia (per un totale di 971) con un incremento di 5 persone in terapia intensiva (69) rispetto a sabato. In isolamento domiciliare sono in 17.398 (+883). Dai dati forniti dal ministero della Salute emerge anche che i tamponi effettuati sono stati circa 67 mila, 10 mila in meno di sabato.

Sono cinque le regioni che hanno superato oggi , domenica 23 agosto, i cento contagiati, con la Lombardia che ritorna al top con 239 nuovi casi, seguita dal Lazio con 184, dal Veneto con 145, dalla Campania con 138 e dall’Emilia Romagna con 127. Più distanziate le altre regioni, con 81 casi in Sardegna e 59 in Toscana. L’unica regione che non registra nuovi contagi è la Valle d’Aosta mentre in Molise se ne segnala uno, 3 nella provincia di Trento e 5 sia in Basilicata che nelle Marche. Per quanto riguarda i ricoverati con sintomi, il Lazio continua ad aver il dato più alto (286) con un incremento di 21 rispetto a sabato. Stabile la Lombardia con 148. Le terapie intensive sono più numerose in Lombardia (14) con al secondo posto la Sicilia (10).

Sono 81 i nuovi casi di coronavirus accertati in Sardegna, non si registrano nuove vittime. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale salgono a 1.734 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati nell’Isola dall’inizio dell’emergenza. Dei nuovi 81 casi: 56 sono stati registrati nel nord Sardegna e 17 nella Città Metropolitana di Cagliari, la maggior parte individuati in seguito all’attività di tracciamento dei contatti dei casi precedentemente accertati, a cui si aggiungono 3 casi nel Sud Sardegna, di cui due turisti provenienti dalla Spagna e uno proveniente da altra regione, e 5 nella Provincia di Nuoro, quattro turisti e un residente.

Resta invariato il numero delle vittime, 134 in tutto. In totale sono stati eseguiti 124.137 tamponi. I pazienti ricoverati in ospedale sono 18 (+4 rispetto al dato di ieri), nessuno in terapia intensiva, mentre 320 sono le persone in isolamento domiciliare. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.259 (+1) pazienti guariti, più altri 3 guariti clinicamente. Sul territorio, dei 1.734 casi positivi complessivamente accertati, 326 (+17) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 172 (+3) nel Sud Sardegna, 61 a Oristano, 108 (+5) a Nuoro, 1.067 (+56) a Sassari.

CORONAVIRUS NEL MONDO – Il virus continua ad espandersi in tutto il mondo toccando livelli ben più alti di quelli segnati in Italia. Gli Stati Uniti continuano ad essere il paese largamente con il più alto numero sia di contagiati sia di morti.

Ma anche altrove le cose vanno male. Un caso per tutti: l’ex primo ministro ucraino Yulia Tymoshenko (foto) è in condizioni serie, con febbre molto alta, dopo essere risultata contagiata dal coronavirus. Lo riportano diversi media internazionali. La notizia è stata confermata dalla sua portavoce, che non ha tuttavia reso noto se la politica sia o meno ricoverata. L’Ucraina ha registrato un forte aumento delle infezioni questa settimana, con 2.328 nuovi casi segnalati sabato. Il numero complessivo di infezioni ha raggiunto 104.958 e sono 2.271 i morti.