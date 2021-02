AGGIORNAMENTO CORONAVIRUS: 11 febbraio/ Sale di 1 punto l’indice di contagiosità e aumentano i guariti, ma ancora 291 morti

BAYERN MONACO CANNIBALE/ I bavaresi trionfano anche nel Mondiale per club e fanno la storia: 6 titoli in 9 mesi. In precedenza ci era riuscito solo il super Barcellona di Guardiola e Messi. Contro i messicani del Tigres decide una rete di Pavard. Terzo posto per gli egiziani dell’Al-Ahly

