Agenzia fantasma di ticket on line ha truffato 1400 fans di Vasco Rossi vendendo falsi accrediti per un concerto del cantautore

La polizia ha individuato un sodalizio di cyber criminali che aveva clonato il sito di un’importante agenzia di vendita di ticket on line. Circa 1400 fan del cantautore che avevano acquistato i biglietti del tour 2018 di Vasco Rossi erano stati stati truffati. Il giorno del concerto hanno scoperto che ai varchi non vi era alcuna biglietteria e che il codice in loro possesso per accedere al concerto non valeva nulla. Sono scattate le indagini della polizia, che è venita a campo della organizzazione truffaldina.