AFGHANISTAN NEL CAOS/ La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen: “Nell’accoglienza ai profughi quote da rivedere”. All’aeroporto di Kabul altri tre morti

di MARIO MEDORI/ La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen lancia un appello a tutti i Paesi che hanno partecipato alla missione in Afghanistan affinchè offrano quote sufficienti per accogliere i rifugiati da quel Paese. Intanto, l’ambasciata statunitense avverte i cittadini americani: evitate di andare all’aeroporto di Kabul. Tutto questo proprio mentre nella capitale afgana sono in corso colloqui per formare un nuovo governo definito “inclusivo”. Altra news: vietate, nella provincia di Herat, le lezioni miste in università.

Il Pentagono ha annunciato di aver evacuato 2.500 americani da Kabul. Il generale William Taylor ha reso noto che un piccolo numero di americani e afgani che gli Stati uniti intendono evacuare ha subito minacce e in alcuni casi sono stati picchiati sulla strada per l’aeroporto, aggiungendo: “Stiamo lottando contro il tempo per evacuare più persone possibili e in totale 17mila persone sono uscite dall’Afghanistan fino ad oggi”.

La testimonianza raccolta da Sky News. “Pandemonio assoluto e almeno tre corpi senza vita per la ressa fuori dall’aeroporto di Kabul”, racconta un testimone. I soldati britannici, viene riferito, cercano di aiutare uomini, donne e bambini stretti nella calca di chi tenta disperatamente di entrare nello scalo afgano per provare a fuggire, dopo la presa del potere da parte dei talebani. E’ stato anche reso noto che gli stessi talebani sono stati molti cooperativi, portando via i corpi.