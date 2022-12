LA FRANCIA ESULTA CON MACRON/ Mondiali di Qatar 2022: davanti al Capo dell’Eliseo i Bleus interrompono la favola del Marocco e volano in finale contro l’Argentina. Messi vs Mbappé: comunque vada, la finalissima è già un trionfo per il Paris Saint Germain dello sceicco qatariota Al-Khelaifi

