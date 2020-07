Accoltella a morte i genitori poi vaga per le strade di Collegno con le mani insanguinate

Uccide la madre e il padre, poi vaga in stato confusionale per le strade con le mani ancora insanguinate finché viene arrestato. E’ accaduto ieri sera a Collegno, nel Torinese. I carabinieri lo hanno a lungo interrogato nella caserma di Rivoli.

Il protagonista di questa terribile vicenda è un giovane di 30 anni, di origine italiana, fermato mentre vagava in strada, dopo avere abbandonato l’auto. Avrebbe usato un coltello da cucina per colpire i genitori nell’abitazione in cui viveva, con loro, in via Biscarra, a Mirafiori, quartiere di Torino dove il Nucleo investigativo del Comando provinciale dell’Arma ha trovato i cadaveri di madre e padre, di 60 e 69 anni. Sono in corso le indagini del Nucleo investigativo che dovranno accertare che cosa ha indotto questo giovane a compiere l’orribile duplice omicidio.