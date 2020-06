ACCADDE OGGI 9 giugno

0068 – Muore suicida l’imperatore Nerone nella villa suburbana del liberto Faonte, con l’aiuto del suo segretario Epafrodito.

1588 – Viene posta la prima pietra a Venezia del Ponte di Rialto in sostituzione di quello in legno crollato nel 1524.

1815- Viene firmato l’atto finale del congresso di Vienna. Nel 1815, i rappresentanti delle maggiori potenze europee vittoriose su Napoleone si riuniscono a Vienna per cancellare l’eredità della rivoluzione francese e del periodo napoleonico e restaurare i valori dell’ancien régime.

1870 – Muore in Inghilterra all’età di 58 anni lo scrittore Charles Dickens.

1936- Galeazzo Ciano viene nominato ministro degli Affari Esteri. Marito di Edda, figlia di Benito Mussolini, Ciano è, in sostanza, il delfino del Duce, oltre che la stella mondana del regime.

1958 – A Luco del Mugello muore il cane Fido, che per 14 anni si è recato ogni giorno alla fermata dell’autobus ad aspettare il ritorno del suo padrone, Carlo Soriani, morto durante i bombardamenti del 1943.

1986 – Kurt Waldheim viene eletto presidente della repubblica austriaca. Seguono polemiche per i trascorsi nazisti di Waldheim.

1999- Guerra del Kosovo la Repubblica Federale di Jugoslavia e la NATO firmano un trattato di pace. A tarda serata, cessano i bombardamenti. Il trattato concede all’esercito serbo 48 ore di tempo per ritirarsi dal Kosovo.

1999 – Muore a 90 anni a Milano Ernesto Calindri, noto al grosso pubblico per i “Caroselli” in tv in cui invitava a combattere con il Cynar “il logorio della vita moderna”.

2006- Muore Enzo Siciliano, scrittore e critico letterario. Esordisce, nel 1963, nella narrativa con “Racconti ambigui”. Per un mandato è stato anche presidente della Rai.

2007 – Il presidente Usa George Walker Bush in visita in Italia saluta le principali cariche dello Stato e si reca in visita da papa Benedetto XVI in Vaticano.