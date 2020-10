ACCADDE OGGI 7 ottobre

1571- Il nuovo giorno è sorto da poco quando, nelle acque di Lepanto, un porto ionico all’ingresso del golfo di Corinto, ha inizio una delle più grandi battaglie navali che la storia ricordi. A fronteggiarsi sono la flotta dell’impero ottomano e quella delle maggiori potenze cristiane federate nella Lega Santa voluta da papa Pio V. Lo scontro rappresenta l’estremo tentativo da parte del mondo cristiano di arginare l’espansione turca. La battaglia vedrà la schiacciante vittoria delle potenze cristiane. Ma il prezzo delle vite umane sarà elevatissimo da entrambe le parti: duecentomila morti tra i turchi e ottantamila tra i cristiani.

1944- A Birkenau elementi di due Sonderkommandos si ribellano alle SS. Uccidono tre soldati nazisti e distruggono un forno crematorio con esplosivo ottenuto grazie alla collaborazione di alcune donne polacche impiegate presso alcune fabbriche di munizioni nei dintorni. La rivolta si conclude in un bagno di sangue, con lo sterminio dei deportati ribelli e l’impiccagione, alcuni mesi dopo, di quattro donne polacche.

1948- Al Salone dell’auto di Parigi viene presentata ufficialmente la “Toute petite Citroën“, il cui nome sarà subito tramutato in quello più noto di “Due Cavalli“. Utilitaria francese per eccellenza, auto simbolo degli studenti di sinistra durante le proteste del Sessantotto, sarà prodotta ininterrottamente per 42 anni, ne saranno venduti 5 milioni di esemplari. Un successo mondiale così inaspettato che l’allora direttore generale della Citroën, Pierre Boulanger, presentando la “Due cavalli”, l’aveva definita ironicamente il mezzo ideale per “portare due contadini in zoccoli e cinquanta chili di patate a una velocità massima di 60 chilometri orari e con un consumo di tre litri per 100 chilometri”.

1949 – Nasce la Repubblica Democratica Tedesca (RDT) con capitale la parte di Berlino (divisa a metà), sotto il controllo dell’Unione Sovietica.

1985- Un commando palestinese del Fronte di liberazione della Palestina di Abu Abbas, mescolatosi tra i passeggeri, blocca la nave da crociera italiana “Achille Lauro“, appena salpata da Alessandria d’Egitto. I quattro terroristi prendono in ostaggio i 201 crocieristi e i 344 uomini che costituivano il personale di bordo. Minacciano di far saltare la nave con tutti gli ostaggi se non vengono liberati 52 palestinesi detenuti in Israele.

2000 – Paolo Maldini batte il record di presenze nella nazionale italiana di calcio detenuto da Dino Zoff disputando il 113° incontro in maglia azzutrra.

2002 – Si spegne nel policlinico di Modena il cantautore Pierangelo Berti.

2006- Viene assassinata a Mosca, da mandanti tuttora non identificati, Anna Politkovskaya, giornalista russa nota in tutto il mondo per i suoi reportage sugli orrori della guerra in Cecenia e le torture praticate dalle forze di sicurezza cecene fedeli al Cremlino. Nel settembre 2004, era già stata oggetto di un tentativo di avvelenamento mentre era in volo verso Beslan, per seguire il sequestro e il massacro degli ostaggi della scuola N.1.

2010 – Per la prima volta uno scrittore peruviano vince il Nobel per la Letteratura: è Mario Vargas LLosa