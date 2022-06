ACCADDE OGGI 7 giugno

1855- Muore a Crimea Alessandro La Marmora, grande figura del Risorgimento italiano, è il fondatore del Corpo dei Bersaglieri. Il loro battesimo sul campo avviene nella battaglia di Ponte Goito l’8 aprile del 1848, nel corso della Prima Guerra di Indipendenza.

1929- Città del Vaticano diventa uno stato sovrano. Vengono infatti ratificati i Patti Lateranensi, siglati 11 febbraio 1929 nel palazzo di San Giovanni in Laterano dal cardinale Segretario di Stato Pietro Gasparri per conto della Santa Sede e Benito Mussolini, come primo ministro italiano.

1942- Seconda guerra mondiale: termina la Battaglia delle Midway. La Marina degli Stati Uniti respinge l’attacco della Marina Imperiale Giapponese affondando quattro grandi portaerei nemiche e segnando un punto di svolta nella guerra del Pacifico e l’arresto dell’avanzata nipponica.

2000- A Chiavenna, in provincia di Sondrio, Milena, Ambra e Veronica tre amiche di 16 e 17 anni massacrano senza alcun motivo con 19 coltellate, una religiosa di 61 anni, suor Maria Laura Mainetti superiora dell’istituto dell’Immacolata.

2006- L’esercito americano, con la collaborazione dell’intelligence giordana e delle forze di sicurezza irachene, uccide, con un raid aereo, il leader di al-Qa’ida in Iraq, Abu Mus’ab al-Zarqawi.

2008- Muore Dino Risi, regista e sceneggiatore, uno dei maggiori registi della commedia all’italiana insieme a Mario Monicelli e Luigi Comencini.