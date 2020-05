ACCADDE OGGI 6 maggio

1889- La Torre Eiffel, inaugurata il 31 marzo, viene ufficialmente aperta al pubblico. Dopo soli due anni di lavori, la torre, realizzata per ospitare l’Esposizione Universale del 1889, è pronta.

1937- Alle 19:25 l’aeronave Zeppelin Hindenburg, dopo un volo transatlantico, prende fuoco nell’aerostazione di Lakehurst nel New Jersey.

1941 – Iosif Stalin diventa presidente dei Consiglio dei Commissari del Popolo dell’Unione Sovietica.

1947- Dopo 57 giorni di processo, a Venezia, un tribunale militare britannico condanna a morte il comandante in capo delle truppe tedesche in Italia, Albert Kesselring, per i crimini di guerra e gli eccidi commessi in Italia.

1952- Muore, a Noordwijk aan Zee, in Olanda, Maria Montessori, prima donna medico dopo l’unità d’Italia nel 1896. Comincia a lavorare in una clinica psichiatrica e concentra i suoi studi su bambini con disturbi psichici.

1962 – Antonio Segni viene eletto presidente della Repubblica con 443 voti su 842: oltre a quelli della Democrazia cristiana anche quelli dei monarchici e del Movimento Sociale.

1976- Alle 21.06 un violento terremoto, d’intensità pari al decimo grado della scala Mercalli, sconvolge le province di Udine e Pordenone.

1992- Muore a Parigi Marlene Dietrich, al secolo Marie Magdalene. Attrice e cantante tedesca è nata nel 1901 a Schöneberg, oggi quartiere di Berlino. Marlene lascia uno struggente ricordo di sé e della sua voce sensuale.

1994 – Viene inaugurato dalla regina Elisabetta II e dal presidente francese Mitterrand il Tunnel sottomarino della Manica, che collega Francia e Gran Bretagna.

2006 – Muore nel Massachussetts Lilian Asplund, l’ultima superstite della tragedia del Titanic. Avrebbe compiuto 100 anni il 21 ottobre.

2012 – Il socialista Francois Hollande viene eletto presidente della Francia, battendo il suo predecessore Nicholas Sarkozy.