ACCADDE OGGI 6 luglio

di MARIO MEDORI/ Ormai non esistono più aggettivi per definire Roger Federer. Il tennista svizzero entra nella storia conquistando l’ottavo successo in carriera a Wimbledon. “The King” ha battuto sull’erba di Church Road il croato Marin Cilic col punteggio di 6-3, 6-1, 6-4, un risultato che permette a Federer, 36 […]