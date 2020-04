ACCADDE OGGI 6 aprile

1327- Nella chiesa di Santa Chiara ad Avignone Francesco Petrarca incontra Laura, futura ispiratrice delle sue liriche.

1520 – Muore a Roma dopo una malattia di due settimane con febbre altissima il pittore Raffello Sanzio nel giorno del suo trentasettesimo compleanno.

1814- Dopo la sconfitta di Lipsia e con gli eserciti di tutta Europa ormai alle porte di Parigi, l’imperatore Napoleone abdica al trono. Viene esiliato sull’isola d’Elba che il trattato di Fontainbleau gli assegnerà come principato con una pensione annua di due milioni di franchi.

1896 – Inaugurati ad Atene i giochi della prima Olimpiade dell’era moderna voluti dal barone Pierre de Coubertin.

1909- Robert Edwin Peary, esploratore statunitense, raggiunge il polo artico. Al suo ritorno dall’impresa, Peary viene informato che un altro statunitense, il medico Frederick Albert Cook, sostiene di aver raggiunto il Polo Nord un anno prima di lui.

1912- Muore Giovanni Pascoli, uno dei maggiori poeti italiani di fine Ottocento. La sua infanzia è gravemente segnata dai lutti familiari: Pascoli rimane orfano del padre a 12 anni e della madre l’anno successivo, perdendo anche tre dei suoi nove fratelli.

1924 – In un clima di intimidazioni si svolgono in Italia le elezioni che decretano la vittoria della Lista Nazionale di Benito Mussolini con il 64,9% dei voti. Il Partito Popolare di Alcide De Gasperi ottiene il 9%, il Partito Socialista di Giacomo Matteotti raccoglie il 5,9%.

1941- La Germania invade la Jugoslavia e dichiara guerra alla Grecia. Le operazioni contro la Jugoslavia iniziano senza dichiarazione alcuna. All’alba la Luftwaffe, lancia un pesantissimo attacco, l’operazione “Castigo”, su Belgrado, che pure è stata dichiarata città aperta.

1971 – Muore per una crisi cardiaca a New York il compositore Igor Stravinskij, che era nato in Russia nel 1882.

1978- Scoperto a Licola (Napoli) un covo terroristico. Arrestate 4 persone: Maria Fiora Pirri Ardizzone, Lanfranco Caminiti, Davide Sacco e Ugo Melchionda.

1998 – In India l’italiana Sonia Gandhi viene eletta presidente del Partito del Congresso Nazionale Indiano.

1992- A 72 anni muore a Manhattan Isaac Asimov uno dei più grandi scrittori di fantascienza del Ventesimo secolo. Autore tra l’altro della trilogia della “Fondazione” e di “Io, Robot”.

2000- A sette mesi dall’avvio del progetto, la Celera Genomics annuncia il completamento del sequenziamento del genoma umano, ossia l’individuazione e l’ordine di tutti i nucleotidi così come sono depositati nella sequenza del DNA contenuto nel nucleo delle cellule sotto forma di cromosomi.

2005 – Il Senato italiano approva la ratifica della Costituzione Europea.

2009 – Un violento terremoto di 5,9 gradi devasta l’Abruzzo colpendo soprattutto l’Aquila e la sua provincia. Il bilancio sarà di 309 vite umane stroncate.

2012 – Nel Regno Unito scatta il divieto di esporre i pacchetti di sigarette nelle rivendite e nei supermercati per preservare i giovani dalla tentazione di iniziare a fumare.