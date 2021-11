ACCADDE OGGI 5 novembre

1895– George Baldwin Selden ottiene il brevetto definitivo dell’automobile. Era un grande appassionato di meccanica e inventore a tempo perso, in quanto avviato dalla famiglia alla professione legale. Nel 1870 intraprese un lunghissimo viaggio in Europa per studiare i vari orientamenti tecnici della meccanica automobilistica che gli valsero la convinzione che il futuro dell’automobile fosse legato al motore al scoppio.

1935– Commercializzato in Italia il celebre gioco del Monopoly, con il nome Monopoli. Resta uno dei giochi in scatola più antichi. Del resto ognuno di noi può dire di aver fatto, almeno una volta nella vita, il ricco possidente terriero.

1940 – Le elezioni presidenziali statunitensi vengono vinte da Franklin Delano Roosevelt che batte lo sfidante repubblicano Wendell Willkie.

1959– Sul primo programma nazionale della Rai viene trasmesso il quiz Campanile sera. A condurlo è Mike Bongiorno. Il successo è enorme. Alla conduzione delle oltre cento puntate, in onda sino al 2 ottobre 1962, si susseguiranno Renato Tagliani, Enza Sampò, Enzo Tortora.

1968 – Richard Nixon vince le elezioni presidenziali statunitensi, battendo il vice presidente uscente democratico Humphrey e il candidato del Partito Indipendente Americano George C. Wallace.

1996 – Nelle elezioni presidenziali statunitensi, il presidente uscente democratico Bill Clinton batte lo sfidante repubblicano Bob Dole.

2008– Il Senatore dell’Illinois Barack Obama è eletto quarantaquattresimo Presidente degli Stati Uniti d’America, il primo afroamericano ad insediarsi alla Casa Bianca. Accompagnato dallo slogan “Yes, we can” Obama sconfigge il candidato repubblicano John McCain.