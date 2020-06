Accadde oggi, 4 giugno

1783 – I fratelli Joseph e Jacques Montgolfier tengono la prima dimostrazione pubblica di volo del loro pallone aerostatico.

1798- Muore, in Boemia, Giacomo Casanova, avventuriero, scrittore, diplomatico veneziano. Di lui resta una vastissima produzione letteraria, in cui spicca “L’Histoire de ma vie”.

1917- Vengono assegnati i primi Premi Pulitzer. Laura E. Richards, Maude H. Elliott, e Florence Hall ricevono il primo Pulitzer per una biografia. Jean Jules Jusserand riceve il primo Pulitzer per la storia per il suo lavoro With Americans of Past and Present Days. Herbert B. Swope riceve il primo Pulitzer per il giornalismo per il suo lavoro per il New York World.

1940 – Le truppe dell’esercito nazista entrano a Parigi e sui principali monumenti della capitale francesi, compresa la Torre Eiffel viene issata la bandiera tedesca.

1944- Viene ucciso alle porte di Roma, in località La Storta, dai tedeschi in fuga, Bruno Buozzi, uno tra i più autorevoli dirigenti sindacali italiani della prima metà del ‘900.

1944- Roma viene liberata da truppe americane della V armata, comandate dal Generale Clark. Il “Regno del Sud” è finito. Il Re firma il decreto di luogotenenza a favore del principe Umberto, con il consenso del Comitato di Liberazione Nazionale e della Commissione Alleata di controllo.

1977 – Viene commercializzato negli Stati Uniti uno dei primi personal computer di produzione industriale, l’AppleII.

1994- Muore Massimo Troisi, uno dei comici più amati del cinema italiano. Nella sua breve carriera, Troisi esplora le tradizioni napoletane, seguendo le orme artistiche di Eduardo De Filippo e Totò, dando vita a un’arte comica irresistibile perché spontanea e naturale.

2004 – Muore , all’età di 83 anni, a Roma l’attore Nino Manfredi, uno dei principali interpreti della commedia italia.

2012 – Grande concerto a Londra per festeggiare il giubileo di diamante della regina Elisabetta II.