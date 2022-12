di FABIO CAMILLACCI/ Come era facilmente prevedibile, c’erano motivi fondati dietro le dimissioni in blocco del Consiglio di amministrazione della Juventus; non solo l’insoddisfazione della famiglia Elkann per i tanti errori commessi dal 2018 a oggi (non fu un caso nemmeno l’addio improvviso dell’alto dirigente Beppe Marotta, attualmente all’Inter). E […]