ACCADDE OGGI 4 dicembre

1674 – Padre Jacques Marquette fonda una missione sulle rive del Lago Michigan (diverrà la città di Chicago)

1943- Negli Stati uniti d’America calano le cifre della disoccupazione. Le molte assunzioni di operai, necessarie per l’economia di guerra, spingono il presidente, Franklin Delano Roosevelt, ad abrogare la Works Progress Administration. Termina, così, una delle procedure adottate per arginare la Grande Depressione.

1943 – Seconda guerra mondiale: il capo della resistenza jugoslava Maresciallo Tito, proclama un governo provvisorio democratico in esilio della Jugoslavia.

1945 – Il Senato degli Stati Uniti approva la partecipazione degli USA alle Nazioni Unite.

1969- Fred Hampton, ventunenne leader delle Pantere Nere, viene ucciso dalla polizia di Chicago. Il movimento delle Pantere Nere nasce per sostenere il processo di emancipazione e liberazione degli afroamericani d’America, fino ad allora pesantemente discriminati, socialmente, politicamente e legislativamente.

1977- Jean-Bédel Bokassa, presidente della Repubblica Centro Africana, s’incorona Imperatore col titolo di Bokassa I dell’Impero Centro Africano. Tenta di spiegare la sua singolare iniziativa con la necessità di creare un potere forte in grado di aiutare il Centro Africa a elevarsi dal resto del continente.

1982 – La Repubblica Popolare Cinese adotta la sua nuova costituzione

1991- Dopo oltre sessant’anni, cessano di operare i voli della compagnia aerea Pan Am. Nata nel 1927, la Pan Am Airlines, diventa presto la principale aviolinea statunitense. Disastri aerei e attentati terroristici puntellano la storia della compagnia: tra i più tragici, il disastro di Tenerife, nel 1977.

1993 – Muore Frank Zappa, compositore e chitarrista statunitense (nato nel 1940)

1997- Muore a Pitigliano il maestro Alberto Manzi. Nato a Roma nel 1924, dopo l’esperienza in guerra come sommergibilista, Manzi inizia l’attività didattica, portando in tv, le sue ricerche di psicologia didattica con la celebre trasmissione “Non è mai troppo tardi”, Manzi cura sussidiari, libri di letture, diari scolastici e pubblica 30 titoli.

1999 – Muore a 79 anni Nilde Iotti, prima donna a ricoprire la carica di presidente della Camera dei deputati, esponente del Partito comunista e compagna di Palmiro Togliatti.

2005 – Rita Borsellino, sorella del magistrato Paolo Borsellino ucciso nel 1992 dalla mafia, vince col 66,9% dei voti le prime elezioni primarie del centrosinistra per la Presidenza della Regione Siciliana.

2008 – Per la prima volta nei suoi 10 anni di vita la Banca Centrale Europea riduce il tasso di sconto del 75%.