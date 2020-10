ACCADDE OGGI 30 ottobre

1922- Benito Mussolini riceve dal re Vittorio Emanuele III l’incarico di formare il governo. All’indomani della marcia su Roma delle squadre fasciste, il re rifiuta di dichiarare lo stato d’assedio come proposto dal governo ormai dimissionario di Luigi Facta. La mattina del 30 ottobre il re convoca il duce.

1938- New York, lo show radiofonico Mercury Theatre on the Air trasmette un adattamento del romanzo La guerra dei mondi. Al microfono c’è Orson Welles. La trasmissione passa alla storia: il racconto di Welles è talmente verosimile da far credere a molti americani di avere davvero le navi extraterrestri.

1961- Muore Luigi Einaudi: economista, politico e giornalista italiano, secondo Presidente della Repubblica Italiana.

1975- Il Principe Juan Carlos diventa re di Spagna, dopo che il dittatore Francisco Franco ammette di essere troppo malato per governare.

2003- Il Concorde, aereo supersonico anglo-francese, viene messo fuori servizio, causa il malfunzionamento e la successiva caduta di uno degli apparecchi.

2003 – Il senatore Giulio Andreotti viene assolto in Cassazione dall’accusa di essere il mandante dell’omicidio del giornalista Pecorelli.

2016 – Un sisma di magnitudo 6,5 scuote l’Umbria. E’ il più forte degli ultimi 35 anni. L’epicentro viene localizzato tra Norcia e Preci. Il 60% delle case distrutte in quell’area. Distrutta la basilica di San Benedetto.