ACCADDE OGGI 30 marzo

1815- Con il Proclama di Rimini, Gioacchino Murat, insediato sul trono di Napoli da Napoleone, chiama gli italiani alla rivolta contro gli austro-ungarici.

1979- Viene votato il referendum per la trasformazione dell’Iran da monarchia a Repubblica islamica. Il progetto viene approvato col 98% dei voti.

1981- Il neo presidente degli Stati Uniti, Ronald Reagan, viene ferito gravemente da John Warnock Hinckley jr., uno squilibrato che spera, in questo modo, di attirare l’attenzione di Jodie Foster, l’attrice di cui è follemente innamorato.

1985- Il “cassiere di Cosa Nostra”, Pippo Calò, viene arrestato in una villa a Poggio San Lorenzo, in provincia di Rieti. Nel suo covo, viene ritrovato un vero e proprio arsenale da guerra.

1987- Il famoso dipinto di Van Gogh “i Girasoli” viene battuto all’asta da Christie’s. Un miliardario giapponese se lo aggiudica per quasi 40 milioni di dollari.

2000- In Italia entra in vigore la legge che estende ai maggiorenni l’obbligatorietà dell’uso del casco sul ciclomotore. Per coloro che sono sorpresi a circolare senza casco sono previste sanzioni che vanno, dal minimo di un’ammenda di 63 mila lire, fino al fermo amministrativo del veicolo per 30 giorni.

2001 – Mina torna a mostrarsi in pubblico dopo 23 anni attraverso una diretta internet dallo studio di registrazione a Lugano.

2007 – Si spegne a Modena l’editore Franco Cosimo Panini, che con i fratelli Giuseppe, Umberto e Benito ha fondato la casa editrice nota soprattutto pe le raccolte delle fgurine di calciatori.

2011 – Il Perù reclama la restituzione di 45mila reperti Inca prelevati circa 100 anni fa sul Machu Picchu da studiosi dell’Università di Yale.