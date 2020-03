ACCADDE OGGI 3 marzo

1804– Muore a Venezia il pittore Giandomenico Tiepolo, figlio di Giambattista. Nato nel 1727, a 13 anni entra nella bottega del padre e a soli 19 anni gli viene affidato l’incarico di dipingere le Stazioni della Via Crucis nella chiesa di San Polo.

1942- Muore Amedeo di Savoia. Nato nel 1898, all’entrata in guerra dell’Italia nella prima Guerra Mondiale si arruola volontario, guadagnandosi sul Carso il grado di tenente. Nel 1932, entra nella Regia Aeronautica e parte per l’Africa.

1944– Nelle prime ore del mattino, a Balvano, in provincia di Potenza, si consuma la più grave sciagura ferroviaria della storia d’Italia. Il treno merci 8017, partito da Napoli il giorno precedente con destinazione Potenza, carico di oltre 600 passeggeri, si ferma, nella notte fra il 2 e il 3 marzo, sotto la Galleria delle Armi, in un tratto con forte pendenza. Gli sforzi delle locomotive per riprendere la marcia sviluppano grandi quantità di monossido di carbonio e acido carbonico.I gas tossici uccidono nel sonno oltre 500 passeggeri.

1964– Felice Ippolito, direttore del Comitato Nazionale per l’Energia Nucleare, è arrestato per presunte irregolarità amministrative. A capo dell’Ente dal 1960, aveva avviato diversi progetti di sviluppo del nucleare in Italia (come le centrali di Garigliano e Latina), contribuendo a rendere l’Italia fra i paesi più all’avanguardia nel campo. Il suo obiettivo è l’indipendenza energetica del Paese. Al suo arresto, segue un processo una condanna a 11 anni di reclusione.

1996– Muore a Parigi la scrittrice francese Marguerite Duras. Esordisce nel 1942 con il romanzo “Gli impudenti”, ma il successo arriva due anni dopo con “Una diga sul Pacifico” e soprattutto con “L’Amante” (del 1984), romanzo autobiografico da cui il regista Annaud trarrà un film.

2003– Muore a Roma Goffredo Petrassi, musicista e maestro di un’intera generazione di compositori, fra cui anche Ennio Morricone. Produce musica da camera, vocale, orchestrale e colonne sonore di numerosi film tra cui “Riso Amaro” e “Cronaca familiare”.

2014 – La rivista Forbes stabilisce che è Bill Gates, fondatore di Microsoft, la persona più ricca al mondo con 76 miliardi di dollari.