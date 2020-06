ACCADDE OGGI 3 giugno

1849- Le truppe francesi del generale Oudinot iniziano l’assedio di Roma. Il generale francese, secondo duca di Reggio, era stato inviato da Napoleone III, non ancora imperatore, con il compito di liquidare la neonata Repubblica Romana guidata da Giuseppe Mazzini.

1853- Muore Cesare Balbo, politico e scrittore italiano. Il suo ideale politico è un’Italia liberata dal dominio straniero, unita in una confederazione di stati governata da casa Savoia, con un ordinamento monarchico costituzionale di tipo inglese.

1924- Muore di tubercolosi a Kierling, vicino Vienna, Franz Kafka. Nato a Praga da una famiglia ebrea, Kafka lavora come impiegato in una società di assicurazioni e scrive di nascosto del padre, ostile alla sua passione per la letteratura.

1940- A Dunkerque, termina l’operazione Dinamo, avviata per evacuare le truppe anglo-francesi, che la rapida avanzata tedesca aveva intrappolato sulla costa settentrionale della Francia.

1963- Muore Papa Giovanni XXIII. Uomo dal grande carisma, di umili origini, Angelo Giuseppe Roncalli è per tutti il “Papa Buono”.

1977- Muore a Roma Roberto Rossellini, uno dei più significativi registi del cinema neorealista.

1989- Il governo cinese ordina all’esercito di reprimere con la forza le proteste studentesche che ormai dilagano in tutta la Cina. Nella notte del 3 giugno, i carri armati cominciano a muoversi dalla periferia verso la piazza Tien An Men, dove si svolge il cuore della protesta.

1989- Muore l’ayatollah Ruollah Khomeini, capo spirituale e politico dell’Iran dal gennaio 1979 fino alla sua morte.

2016 – Muore in Arizona il campione mondiale di pugilato Cassius Clay, che aveva assunto il nome di Muhammad Alì. Sofferente da anni del morbo di Parkinson, aveva 74 anni.