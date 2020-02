ACCADDE OGGI 3 febbraio

1468- Muore a Magonza, il tipografo tedesco Johann Gutenberg. Inventore del primo sistema europeo di stampa a caratteri mobili, fatti in lega di piombo e antimonio, Gutenberg è ricordato per aver rivoluzionato il sistema di stampa, consentendo la produzione in serie di libri.

1488- Il navigatore portoghese Bartolomeo Diaz, nel tentativo di raggiungere le Indie via mare, doppia il Capo di Buona Speranza e raggiunge la baia da lui battezzata Aguada de Sào Bras, in seguito chiamata Mossell Bay.

1960- Muore a Roma, a 39 anni, in un incidente stradale, Fred Buscaglione. Baffi alla Clark Gable, sigaretta a penzoloni all’angolo della bocca, brillantina sui capelli e in mano un bicchiere di superalcolico con ghiaccio: è questo il modo più “Buscaglionesco” per ricordare il grande Fred.

1969- Si riunisce a Il Cairo il Congresso Nazionale palestinese. Yasser Arafat è eletto presidente del Comitato esecutivo della O.L.P, l’ Organizzazione per la Liberazione della Palestina.

1986- Giovanni Paolo II visita a Calcutta il Nirmil Hriday. Ad accoglierlo la fondatrice della casa che cura i malati e moribondi, Madre Teresa.

1998- Nel pomeriggio, un aereo Prowler in volo d’addestramento, partito dalla base Nato di Aviano, trancia i cavi della funivia che da Cavalese porta al monte Cermis. Una cabina della funivia precipita a valle e muoiono 20 persone.

2000 – La Corte Costituzionale dichiara ammissibili 7 referendum. Si voterà, tra l’altro, sulla abolizione della quota proporzionale nella elezione della Camera, sulla separazione delle carriere in magistratura, e sulla reintegrazione nel posto di lavoro.

2011 – Muore a Parigi per un tumore polmonare a 58 anni l’attrice Maria Schneider, nota anche per la interpretazione nel 1972 del film “Ultimo tango a Parigi” con Marlon Brando.

2016 – Viene ritrovato in un fosso lungo la strada che conduce dal Cairo ad Alessandria d’Egitto il corpo del ricercatore italiano ventottenne Guido Regeni, del quale si erano perse le tracce il 25 gennaio. E’ un maldestro tentativo di farlo apparire vittima di un incidente stradale e non delle atroci torture subite durante un interrogatorio poliziesco.