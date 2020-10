ACCADDE OGGI 29 ottobre

1863 – Nella prima Conferenza Medica Internazionale nasce, per iniziativa dei 14 partecipanti, la Croce Rossa internazionale voluta da Jean Henri Dunant.

1908 – Viene fondata ad Ivrea la “Ing. Olivetti & C.” prima fabbrica italiana di macchine per scrivere.

1929- New York. All’apertura della Borsa, alcuni speculatori iniziano a vendere azioni. Per frenare il ribasso dei prezzi interviene un gruppo di banchieri coadiuvati da Charles Mitchell, presidente della National City Bank, e direttore della Federal Reserve di New York. La loro strategia è quella di acquistare corposi pacchetti azionari per frenare i ribassi. A fine seduta sembra che l’operazione abbia prodotto i risultati sperati. Ma la giornata passa alla storia come il martedì nero della Borsa, inizio della più grave crisi economica del Novecento: la grande depressione.

1956- Israele risponde alla nazionalizzazione egiziana del Canale di Suez invadendo la penisola del Sinai. Si apre un conflitto noto come Crisi del Canale di Suez che opporrà Gran Bretagna, Francia e Israele all’Egitto. La crisi termina il 6 novembre successivo quando l’URSS minaccia d’intervenire al fianco dell’Egitto, e gli Stati Uniti, temendo l’allargamento del conflitto, inducono inglesi, francesi e israeliani a ritirare le loro truppe. Il canale diSuez, chiuso nel giugno del 1956, viene riaperto nel marzo del 1957.

1960- A soli 18 anni Cassius Clay vince il suo primo incontro da professionista. Al secolo Cassius Marcellus Clay Jr., nato a Louisville, il 17 gennaio 1942. Dopo la sua conversione all’Islam cambiò il suo nome in Muhammad Ali. Come pugile professionista ha detenuto il titolo mondiale dei pesi massimi dal 1964 al 1967 e dal 1974 al 1978.

1964- Nasce la SIP, Società Italiana Per l’Esercizio Telefonico. Fu la principale azienda di telecomunicazioni italiana, facente parte del gruppi IRI e nata dalla fusione di diverse società quali STIPEL, TELVE, TIMO, TETI e SET. La sua attività si svolse tra il 1964 e il 1994. Dopo questa data fu trasformata in Telecom Italia spa.

1974 – Il presidente della Repubblica Giovanni Leone conferisce al leader democristiano Aldo Moro l’incarico di formare il nuovo governo.

1975 – Viene approvata in Italia la legge che vieta il fumo nei locali e sui mezzi di trasporto pubblici.

1979 – Identificato dalla polizia nel diciottenne Giovanni Fiorillo colui che ha sparato il razzo che ha ucciso nello Stadio Olimpico a Roma il tifoso Vincenzo Paparelli.

1992 – La Chiesa cattolica riabilita l’astronomo Galileo Galilei, scomunicato 359 anni prima, riconoscendolo come una delle menti più geniali del millennio e fondatore della scienza moderna.

1998 – Ritorna nello spazio a 77 anni sulla navetta Discovery John Glenn, 36 anni dopo aver partecipato alla prima missione spaziale americana.

2001 – Ai mondiali di scherma di Nimes conquistano la medaglia d’oro gli italiani Valentina Vezzali (nel fioretto) e Paolo Milanoli (nella spada).

2004 – I rappresentanti dei 25 paesi dell’Unione Europea firmano a Roma in Campidoglio la Costituzione Europea, dove nel 1957 era stata siglata la nascita della CEE (Comunità Economica Europea).

2007 – Cortina d’Ampezzo e altri due comuni della provincia di Belluno decidono (con 3847 voti a favore e 989 contari) di passare dal Veneto alla provincia autonoma del Trentino Alto Adige.

2015 – La Cina revoca la legge, entrata in vigore 35 anni prima per volontà di Deng Xiaoping per il controllo delle nascite, che vietava alle donne di avere più di un figlio.