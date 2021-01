ACCADDE OGGI 29 gennaio

1613 – Galileo Galilei scopre l’esistenza del pianeta Nettuno.

1820 – Re Giorgio III d’Inghilterra muore nel castello di Windsor in preda a un attacco di pazzia.

1886 – Karl Benz ottiene il brevetto per il triciclo con motore a scoppio “Patent motorwagen” con carburatore, raffreddamento ad acqua e accensione elettrica: di fatto è la prima automobile della storia.

1916 – Prima guerra mondiale: Parigi viene bombardata dagli zeppelin tedeschi per la prima volta.

1933 – Il presidente tedesco Paul von Hindenburg nomina Adolf Hitler cancelliere del Reich con l’incarico di formare il governo.

1958 – La Camera approva la legge proposta dalla senatrice comunista Lina Merlin per la chiusura delle “case di tolleranza” con sanzioni per lo sfruttamento della prostituzione. La legge verrà poi approvata definitivamente il 20 febbraio dal Senato per entrare in vigore il 20 settembre dello stesso anno.

1979- Viene ucciso a Milano il giudice Emilio Alessandrini, da un commando di Prima Linea, capeggiato da Marco Donat Cattin e Sergio Segio. Il sostituto procuratore ha 39 anni e nel corso della sua carriera si è occupato delle inchieste più scottanti tra cui quelle sul terrorismo di sinistra e sugli scandali finanziari.

1996 – Un incendio distrugge il Teatro La Fenice di Venezia.

1996- La Francia decreta la fine dei propri test nucleari.

2001 – Migliaia di studenti in Indonesia invadono il Parlamento e richiedono che il presidente Abdurrahman Wahid si dimetta dopo le accuse di corruzione.

2014 – Viene fondata a Torino la FCA-Fiat Chrysler Automobiles.