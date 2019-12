ACCADDE OGGI 29 dicembre

1170 – Tommaso Becket viene assassinato nella cattedrale di Canterbury

1891 – Thomas Edison brevetta la radio

1940 – Battaglia d’Inghilterra: la Luftwaffe sgancia bombe incendiarie su Londra, provocando almeno 3mila vittime tra i civili

1949 – LA KC2XAK di Bridgeport diventa la prima stazione televisiva che trasmette in UHF ad avere una programmazione giornaliera.

1964 – Giuseppe Saragat presta giuramento come quinto Presidente della Repubblica Italiana; era stato eletto il 28 dicembre con 646 voti su 963

1971 – Giovanni Leone presta giuramento come sesto Presidente della Repubblica Italiana

1975 – Una bomba esplode all’aeroporto Fiorello LaGuardia di New York, 11 vittime

1996 – Il governo del Guatemala e i capi dell’Unione Rivoluzionaria Nazionale Guatemalteca firmano un accordo di pace che pone fine a 36 anni di guerra civile

1997 – Hong Kong: a causa di una epidemia di influenza potenzialmente mortale, vengono uccisi oltre un milione di polli.

2010 – A Cuba viene commutata la pena all’ultimo condannato a morte in detenzione in semplice detenzione in carcere dopo che, da due anni, è stata abolita la pena capitale e molte sentenze definitive sono state sospese.