ACCADDE OGGI 28 aprile

1789 – Ammutinamento del “Bounty”: l’equipaggio costringe il comandante William Bligh e 18 marinai a lui fedeli a salire a bordo di una barca di 7 metri lasciata alla deriva.

1937 – Viene inaugurato a Roma lo stabilimento cinemetografico di Cinecittà.

194o – Rudolf Hoss assume il comando del costruendo campo di concentramento di Auschwitz da completare entro giugno.

1945 – Benito Mussolini e la sua compagna, Claretta Petacci, vengono giustiziati dai partigiani a Tremezzina (oggi Mezzegro) sul lago di Como.

1967 – Il pugile di colore Mohammad Alì (come si fa chiamare Cassius Clay) rifiuta la chiamata alle armi per la guerra in Vietnam, gesto che gli osta la revoca del titolo di campione del mondo e della licenza per i combattimenti sul ring.

1969- De Gaulle si dimette da Presidente della Repubblica francese. Pur avendo vinto le elezioni del giugno 1968 con una larga maggioranza, De Gaulle ha continui scontri con membri del governo e ha perso un referendum da lui stesso fortemente voluto.

1971- La rivista Il manifesto, legata al gruppo dissenziente interno al Partito Comunista Italiano, si trasforma in quotidiano. Il suo primo direttore è Luigi Pintor.

1980- Renato Vallanzasca, noto criminale milanese, e Corrado Alunni, ex brigatista, guidano un gruppo di 16 detenuti in un’evasione dal carcere di San Vittore. Durante l’ora d’aria, tra i detenuti compaiono misteriosamente tre pistole.

1992- Il Presidente della Repubblica italiana, Francesco Cossiga, si dimette. La scelta matura in seguito alle elezioni del 5 e 6 aprile. Le dimissioni di Cossiga segnano l’inizio della fine della Prima Repubblica.

1993 – L’ex governatore della Banca d’Italia Carlo Azeglio Ciampi forma il governo di cui fa parte anche il partito ex Pci.

2003- Muore, al policlinico Gemelli di Roma, Ciccio Ingrassia, al secolo Francesco. Dopo aver svolto i lavori più disparati, Ciccio aveva scoperto la passione per la recitazione.

2013 – Durante la cerimonia di insediamento del governo presieduto da Enrico Letta in corso al Quirinale avviene una sparatoria in piazza Colonna: il calabrese Luigi Preiti spara contro i carabinieri di guardia a Palazzo Chigi ferendone 4 e una passante.