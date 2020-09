ACCADDE OGGI 27 settembre

1540. Viene fondata a Parigi la Compagnia di Gesù. Padre dei Gesuiti viene nominato Ignazio Di Loyola con un programma approvato da Papa Paolo III.

1939. La Polonia, attaccata su due fronti opposti da Unione Sovietica e Germania, si arrende e il governo fugge in esilio. Il paese viene spartito in due in base al patto Molotov-Ribbentrop.

1943. E’ la prima delle Quattro giornale di Napoli con la rivolta della città contro l’occupazione nazista: al Vomero viene ucciso un maresciallo tedesco, a Castel Sant’Elmo viene assaltata l’armeria, al ponte della Sanità vengono neutralizzate le mine che avrebbero dovuto farlo saltare.

1957. Muore a Milano Leo Longanesi, giornalista e autore brillante. Nel 1926, fonda “L’Italiano”, rotocalco che annovera fra le sue penne alcune dei migliori scrittori italiani, da Moravia a Soldati a Buzzati. Nel 1950, dà vita a “Il Borghese”.

1964. Vengono pubblicati i risultati dell’indagine della Commissione Warren sull’assassinio del presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy. La commissione stabilisce che è stato ucciso dalla mano di un solo cecchino, Lee Harvey Oswald. Ma i dubbi sull’ipotesi del complotto restano.

1990. Vincenza Sudano, una bambina di sei anni, viene violentata e uccisa. Il suo corpo viene trovato in un contenitore di rifiuti a pochi metri dalla sua casa a Aidone, in provincia di Enna. Per il delitto sarà condannato un uomo, Marcello Calì di 30 anni.

1991. In Germania Gerhard Schroeder, leader della Spd, batte alle elezioni Helmut Khol (Cdu) e diventa Cancelliere.

1998. Viene fondata da Larry Page e Sergey Brin la società di gestione del motore di ricerca Google ideato e realizzato in un garage di Menlo Patk in California.

2008. Prima “passeggiata spaziale” di un cinese: la compie per 20 minuti l’astronauta Zhai Zhi Gang.

2012. Viene scoperta su Marte la traccia di un antico corso d’acqua che scorreva a circa 3 metri al secondo a una profondità di almeno 15 centimetri.