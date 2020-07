ACCADDE OGGI 27 luglio

JUVENTUS 9 E LODE/ I bianconeri battono la Sampdoria e suonano la 9° sinfonia tricolore. Nessuno come la Vecchia Signora in Europa. Adesso riflettori puntati sulla corsa alla “Scarpa d’oro” con Immobile favorito su Cristiano Ronaldo. La Roma consolida il 5° posto, Lecce a un passo dal ritorno in B

Sport