ACCADDE OGGI 27 luglio

1835. Nasce a Valdicastello, nei pressi di Lucca, Giosuè Carducci. Sommo poeta, autore delle Odi barbare e le Rime nuove, si dedica dapprima all’insegnamento, per seguire, più tardi, il forte il richiamo per la politica, che va di pari passo con la sua ricerca poetica. Mazziniano da un lato e classicista dall’altro, si oppone al tardo romanticismo della sua epoca. Ma la fede repubblicana va via, via affievolendosi, fino a diventare, nel 1878, con l’Ode alla regina d’Italia poeta ufficiale di Casa Savoia. Nel 1906, un anno prima della sua morte, gli viene assegnato il Premio Nobel.

1943. Il primo ministro Pietro Badoglio, appena insediato dopo l’arresto (avvenuto due giorni prima) di Benito Mussolini, delibera l’immediato scioglimento del Partito Nazionale Fascista, di cui Mussolini era stato il fondatore e, in tale veste, anche capo del governo.

1952. Il podista cecoslovacco Emil Zatopek fissa alle Olimpiadi di Helsinki il nuovo record della maratona (2 ore, 23 minuti e 3 secondi) dopo aver stabilito il record nei cinquemila e nei diecimila metri.

1952 – Muore la first lady argentina Evita Peron.

1953 – Con l’assalto alla caserma Moncada prende il via la rivoluzione cubana, capeggiata da Fidel Castro.

1956 – Affonda il transatlantico Andrea Doria dopo l’impatto della sera precedente con un ideberg.

1956 – L’Egitto decide di nazionalizzare il Canale di Suez.

1976. La Corte Costituzionale sancisce la fine del monopolio della radio di Stato e la legittimità delle trasmissioni radiofoniche private, purché a diffusione locale. Inizia così ufficialmente l’era delle cosiddette “radio libere”. La prima e più nota delle emittenti private, Radio Milano Intenational, aveva dato il via alle sue trasmissioni già il 10 marzo 1975, rompendo così il monopolio sulle frequenze in esclusiva alla Rai. Imitata a Bologna il 9 febbraio 1976 da Radio Alice. Da quel momento l’Italia vede fiorire centinaia di nuove emittenti locali; poi, con l’avvento della tv, l’emittenza privata assumerà dimensioni nazionali.

1976 – la cittadina lombarda di Seveso viene sgomberata a causa della nube tossica sprigionata dall’Icmesa.

1978. Viene approvata dal parlamento la legge sull’equo canone, che stabilisce i prezzi massimi per gli affitti delle case e pene severe per i trasgressori. La conseguenza sarà un notevole restringimento del mercato degli affitti.

1993. Due autobombe esplodono a pochi minuti di distanza a Roma e a Milano: è un duplice attentato che si consuma a due mesi esatti dalla scoppio della autobomba di via dei Georgofili a Firenze. I morti sono 11 e i feriti 95. Gli unici condannati sono il boss di Cosa Nostra Totò Riina e il mafioso Filippo Graviano.

1994 – Un’autobomba viene fatta esplodere contro l’ambasciata israeliana a Londra.

2001 – Massimiliano Rosolino conquista la medaglia d’oro nei 200 misti ai mondiali di nuoto.

2017 – Federica Pellegrini vince la medaglia d’oro nei 200 stile libero nei mondiali di nuoto a Budapest.