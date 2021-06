ACCADDE OGGI 28 giugno

1574. Muore a Firenze Giorgio Vasari, pittore, architetto e storico dell’arte italiana. Fortemente influenzato da Michelangelo e da Andrea del Sarto, la sua formazione artistica si basa sul primo manierismo, su Michelangelo, Raffaello e la cultura veneta.

1880. Nasce la scrittrice e attivista statunitense Helen Keller. Sorda e cieca dall’età di 19 mesi viene aiutata e sostenuta da un’eccezionale educatrice, Anne Sullivan, che riesce ad insegnarle la lettura in Braille di ben 5 lingue diverse, ad ascoltare toccando le labbra e sentendo le vibrazioni della trachea e infine anche a parlare. Nel 1903, pubblica la sua autobiografia The story of my life. Alla sua vicenda, e a quella dell’istitutrice è stato dedicato il romanzo The Miracle Worker, da cui e’ stato tratto il film noto in Italia con il titolo Anna dei miracoli.

1905. A bordo della corazzata Potemkin a largo di Odessa, i marinai russi si ribellano e si ammutinano ai comandanti, stanchi delle pessime condizioni igieniche e alimentari. La rivolta si estende rapidamente a tutta la città e l’ammutinamento dei marinai si inserisce nei moti rivoluzionari bolscevichi. L’ammutinamento sulla corazzata è il primo clamoroso gesto di ribellione contro lo zar. Il regista Esenstein nel 1925 ne trarrà l’omonimo film.

1980. L’aereo di Linea Douglas DC9, appartenente alla compagnia aerea Itavia, esplode nei cieli di Ustica. 81 persone perdono la vita. L’aereo si sarebbe trovato, del tutto casualmente, in un triangolo di cielo interessato da operazioni di guerra e sarebbe stato raggiunto e colpito da un missile. Dopo 20 anni di indagini, migliaia di cartelle di atti e quasi 300 udienze processuali, la verità sul caso Ustica non è ancora venuta pienamente alla luce.

1998 – Per la prima volta viene clonato un topo. Accade in un centro di ricerca alle Hawaii.

2001 – Kofi Annan viene riconfermato segretario delleNazioni Unite.

2001 – Muore a Los Angeles l’attore Jack Lemmon all’età di 76 anni.

2003 – Viene introdotta per la prima volta nel codice della strada la norma della patente a punti.

2004 – Cristian Moreno si aggiudica il titolo di campione italiano di ciclismo. professionisti.

2007 – Tony Blair si dimette da premier del governo britannico. Gli succede Gordon Brown.

2008 – Bill Gates si dimette da amministratore delegato della Microsoft.

2016 – Muore l’attore Bud Spencer. Aveva 86 anni.