ACCADDE OGGI 27 aprile

1509 – Papa Giulio II emette la scomunica per lo stato della Serenissima allotropo di ottenere la restituzione delle città della Romagna su cui Venezia ha esteso il proprio dominio spodestando Cerare Borgia.

1521 – L’esploratore portoghese Ferdinando Magellano, 41 anni, viene assassinato insieme a 8 suoi uomini nelle Filippine appena sbarcato nell’isola di Mactan.

1887 – Viene effettuato negli Stati Uniti il primo intervento chirurgico di appendicectomia: il dottor George Thomas Morton riesce a salvare la vita di un giovane di Filadelfia, rifacendosi a quanto sperimentato nel 1735 a Londra da chirurgo francese Claudius Aymand.

1901- Parte da Torino la prima edizione del Giro Automobilistico d’Italia. La competizione fa tappa, negli oltre 1600 km di percorso, in molte città dell’Italia centro-settentrionale e termina a Milano.

1937- Muore a Roma Antonio Gramsci. Nato a Ales vicino Cagliari nel 1891, si trasferisce, nel 1911, a Torino per frequentare la facoltà di Lettere e Filosofia. A Torino Gramsci entra in contatto con il movimento socialista e si iscrive al Partito Socialista.

1945- A Musso, non lontano da Dongo, Benito Mussolini, nascosto su un camion dell’esercito tedesco, viene riconosciuto e arrestato insieme all’amante Claretta Petacci.

1960- Il Togo accede all’indipendenza. Non è il primo paese a cui viene concessa : il primato spetta all’ex colonia inglese della Costa d’oro, ribattezzata Ghana.

1981- Le Brigate Rosse sequestrano, in via Cimaglia a Torre del Greco in provincia di Napoli, Ciro Cirillo, assessore all’urbanistica e ai lavori pubblici della regione Campania. Il sequestro dura 89 giorni, alla fine dei quali Cirillo viene rilasciato.

1994- Si tengono in Sudafrica le prime elezioni democratiche con suffragio universale. Viene eletto presidente Nelson Mandela, capo dell’African National Congress, il partito che da sempre si batte per i diritti della popolazione nera del Sudafrica e contro l’apartheid.

2006 – A New York, nello spazio denominato Ground Zero, devastato dall’attentato terroristico del 2001 alle Torri Gemelle del World Trade Center, viene dato il via alla costruzione della Freedom Tower.