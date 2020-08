ACCADDE OGGI 25 agosto

1609. A Venezia Galileo Galilei tiene la prima dimostrazione del telescopio da lui ideato.

1875. Per la prima volta viene compiuto l’attraversamento della Manica a nuoto da Mattew Webb, che va da Dover a Cap Gri-nez in 21 ore e 45 minuti.

1900. Muore a Weimar in Germania il filosofo Friedrich Nietzche.

1944. Avviene, ad opera delle forze alleate, la liberazione di Parigi dell’occupazione nazista.

1964. I Beatles conquistano il “disco d’oro” per aver venduto un milioni di copie di “A hard day’s night”.

1987. Nel carcere di Porto Azzurro scoppia una rivolta capeggiata dal terrorista Mario Tuti: i detenuti prendono in ostaggio 34 persone chiedendo in cambio un elicottero per lasciare l’isola d’Elba.

1991. L’italiano Gianni Bugno conquista in Germania il titolo mondiale dei professionisti di ciclismo su strada.

2012. Muore a Cincinnati l’astronauta Neil Armstrong, il primo uomo ad aver messo piede sulla Luna.