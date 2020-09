ACCADDE OGGI 24 settembre

1 890. Viene annunciata la rinuncia alla poligamia da parte dei Mormoni.

1948. Soichiro Honda fonda in Giappone la casa motociclistica che produce la Honda

1957. Il presidente statunitense Dwight Eisenhower invia l’esercito a Little Rock in Arkansas, per consentire a nove bambini di colore di fare il loro ingresso in una scuola fino ad allora riservata ai bianchi.

1961. Si svolge in Umbria la prima “Marcia della pace e della fratellanza tra i popoli” promossa dal filosofo Aldo Capitini.

1962. Su ingiunzione della Corte d’appello federale degli Stati Uniti l’università del Mississippi ammette ai corsi di laurea James Meredith, al quale era stata negata l’iscrizione per il colore della pelle.

1970. Muore all’età di 81 anni Angelo Rizzoli, imprenditore, editore e produttore cinematografico. Nel 1927 aveva acquistato dalla Mondadori il bisettimanale Novella, sul quale pubblicò racconti di D`Annunzio e Pirandello. Con la sua Cineriz ha prodotto film come “La dolce vita” e “Otto e mezzo” di Federico Fellini.

1973. In Argentina Juan Peron vince di nuovo le elezioni e torna presidente dopo 18 anni.

1993. Muore a Dubna, in Russia, il fisico nucleare Bruno Pontecorvo, allievo di Enrico Fermi, divenuto famoso anche per la sua fuga nel 1950, in piena guerra fredda, in Urss, dove aveva continuato le sue ricerche sui neutrini.

1999 – L’onorevole Giulio Andreotti, più volte presidente del Consiglio, viene assolto dalla corte d’assise di Perugia dall’accusa di essere stato il mandante dell’uccisione del giornalista Mino Pecorelli avvenuto nel 1979.

2006 – Paolo Bettini vince il campionato del mondo di ciclismo su strada a Salisburgo.