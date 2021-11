ACCADDE OGGI 24 novembre

1914– Benito Mussolini viene espulso dal PSI. L’assemblea della sezione socialista di Milano non accoglie la tesi, sposata sulle pagine dell’Avanti! dall’ormai ex direttore, di sostenere l’intervento dell’Italia nella I guerra mondiale a fianco dell’Intesa.

1922- Muore il barone Sidney Costantino Sonnino. Presidente del Consiglio dei ministri del Regno per due volte, nel 1906 e nel 1909, Sonnino è anche ministro degli Esteri nel governo Salandra nel 1914. Partecipa, pertanto, ai negoziati segreti che portano alla partecipazione dell’Italia alla I Guerra Mondiale.

1989– In Cecoslovacchia tutto il vertice del partito comunista si dimette per far posto al cambiamento democratico. A dimettersi sono 24 membri del Politburo, più o meno gli stessi sostenitori dei carri armati sovietici chiamati nel 1968 per respingere le riforme della Primavera di Praga.

1991– Muore Freddie Mercury. Soltanto il giorno precedente il decesso, il leader dei Queen annuncia al mondo di essere affetto da immunodeficienza acquisita.

2000– La corte d’Assise d’Appello di Roma condanna all’ergastolo Hashi Omar Hassan: il somalo viene riconosciuto come uno dei sette componenti del commando che ha ucciso Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. L’inviata del Tg3 e l’operatore erano in Somalia per seguire la guerra tra fazioni che stava insanguinando il Paese africano e le operazioni militari della missione “Restor Hope”. Hassan era stato identificato dall’autista di Ilaria Alpi e arrestato nel 1998, mentre si trovava a Roma per testimoniare davanti alla commissione Gallo sulle presunte torture commesse dai soldati italiani in Somalia. Nel secondo processo di appello, nel 2002, la pena per il somalo sarà ridotta a 26 anni. Ma nel 2016 (dopo 17 anni di carcere) Omar Assan sarà scagionato completamente dalle accuse e rimesso in libertà dalla corte d’appello di Perugia per non aver commesso il fatto.

2004 – Violenta scossa di terremoto nel bresciano con epicentro a Salò e nella zona del lago di Garda.

2012 – Ufficiali palestinesi decidono l’esumazione del corpo di Yasser Arafat per stabilire se la sua morte sia stata causata da avvelenamento.

2014 – 5 ore e 48 minuti dopo il lancio dal cosmodromo di Baikonur, la prima donna astronauta italiana, Samantha Cristoforetti, arriva alla stazione spaziale internazionale con gli astronauti Terry Virtz e Anton Shkaplerov a bordo del vettore Soyuz .