ACCADDE OGGI 24 dicembre

1223 – A Greccio per volontà di Francesco di Assisi prende vita il presepe vivente, prima rappresentazione storica della natività di Cristo.

1524 – Muore a Cochin, in India, il navigatore Vasco de Gama, il primo europeo a raggiungere l’India doppiando il capo di Buona Speranza,

1294- Dieci giorni dopo il “gran rifiuto” di Celestino V, il cardinale Benedetto Caetani, nato ad Anagni nel 1235, viene eletto papa con il nome di Bonifacio VIII. Il 22 febbraio del 1300 indice il Primo Giubileo con la bolla “Antiquorum habet fide relatio”.

1871- A Il Cairo, presso il Khedivial Opera House, viene rappresentata per la prima volta l’Aida di Giuseppe Verdi. L’opera è stata commissionata dal governo egiziano a Verdi per celebrare il grande evento dell’apertura dello stretto di Suez, avvenuta nel 1869.

1914- Nelle trincee della Prima Guerra Mondiale scoppia la pace. Improvvisamente. Senza alcun preavviso. Una pace spontanea nata dal cuore dei soldati e non decisa dalle gerarchie militari. I tedeschi addobbano gli alberi con le candeline e intonano la canzone “Stille Nacht”.

1971 – Giovanni Leone viene eletto sesto presidente della Repubblica con 518 voti su 1008.

1979- La crisi politica in Afghanistan raggiunge il suo zenith. Dopo le richieste di aiuto da parte del leader afghano Karmal, le truppe sovietiche invaderanno, pochi giorni dopo, il paese asiatico. Per quasi dieci anni l’Afghanistan si trasformerà in un Vietnam russo.

1992- Muore a Bruxelles, a 64 anni, Pierre Culliford, meglio conosciuto come Peyo, autore di fumetti e creatore dei Puffi, piccole creature blu simili a gnomi, resi immortali dalla Hanna & Barbera Productions.

1994– Muore a Roma Rossano Brazzi. L’attore, protagonista di oltre cento film, è stato colpito all’età di 78 anni da un virus al sistema nervoso.

2011 – Muore in Florida lo scimpanzé Jiggs, che ha interpretato il ruolo di Cheetah in alcuni film su Tarzan. Aveva raggiunto gli 80 anni, un’età rara per esemplari della sua specie.

AUGURI AI LETTORI DI BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO

