ACCADDE OGGI 24 agosto

0079. Violenta eruzione del Vesuvio. La lava seppellisce le città di Pompei, Ercolano, Castellammare di Stabia. Le vittime stimate sono almeno diecimila.

410. I Visigoti, al comando di re Alarico, marciano di nuovo su Roma entrando dalla porta Salaria e, per la terza volta, saccheggiano la città.

1456. Johannes Gutemberg completa la seconda edizione della Bibbia con i caratteri mobili per la stampa da lui inventati.

1932. L’aviatrice americana Amelia Earhart parte da Los Angeles per sorvolare in solitaria gli Stati Uniti da costa a costa e atterrare a Newark (New Jersey).

1949. Entra i vigore il Patto Atlantico (North Atlantic Treaty Organization).

1974. Viene arrestato l’industriale Andrea Piaggio con l’accusa di aver finanziato attraverso una sua società l’organizzazione fascista “La rosa dei venti”.

1979. Viene riportato in Italia, dal Costa Rica dove si era rifugiato, e recluso nel carcere di Regina Coeli a Roma Franco Freda, condannato per la strage di piazza Fontana a Milano.

1981. Viene condannato da un minimo di 20 anni fino all’ergastolo Mark Chapman per l’uccisione del cantante dei Beatles John Lennon.

2006. Il pianeta Plutone, scoperto nel 1930 e considerato il 9° in ordine di grandezza del sistema solare, viene declassato a “pianeta nano” perché secondo gli astronomi non presenta tutte le caratteristiche per poter essere definito tale.

2016 – Un violento terremoto sconvolge l’Italia centrale seminando distruzione e morte in alcuni centri storici del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo. Amatrice è la cittadina con il maggior numero di vittime.