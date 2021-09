ACCADDE OGGI 23 settembre

1612. Galileo annota la prima annotazione del pianeta Nettuno, ma come stella fissa anziché come pianeta (cosa che verrà stabilita solo nel 1846). 1845. Il dottor Crawford Williamson Long sperimenta per la prima volta il ricorso all’anestesia per alleviare i dolori del parto somministrando dell’etere alla paziente. 1903. Giacomo Puccini […]