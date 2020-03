ACCADDE OGGI 23 marzo

1839 – Seguendo la moda di scrivere le parole intenzionalmente in modo errato e di abbreviarle, il “Morning Post” di Boston pubblica per la prima volta l’OK come acronimo di oll korrect (versione di all correct, tutto esatto).

1849 – L’esercito austriaco sconfigge i piemontesi nella battaglia di Novara. Re Carlo Alberto si rifiuta di firmare l’armistizio per le umilianti condizioni poste dagli austriaci e abdica in favore del figlio, Vittorio Emanuele II.

1858 – Eleazer Gardner di Filadelfia ottiene il brevetto per l’invenzione del filobus.

1903- I fratelli Orville e Wilbur Wright presentano un brevetto per il primo velivolo a motore che può essere governato durante il volo. I due fratelli, infatti, mettono a punto un meccanismo che permette all’aereo di virare, alzare o abbassare il muso nella direzione voluta dal pilota.

1933- Il Reichstag, il Parlamento tedesco, consegna a Hitler la Germania. Il decreto dei pieni poteri al governo nazista, votato da quasi tutte le forze politiche, ad eccezione dei socialisti che si oppongono e dei comunisti che non sono presenti in aula, attribuisce i pieni poteri al Cancelliere senza limite temporale. E’ l’inizio della dittatura hitleriana.

1944- Alle ore 15 circa, scoppia una bomba in Via Rasella a Roma. La potenza del fuoco investe una compagnia del I battaglione del Reggimento di Polizia tedesca Bozen, che transita in quel momento. Dei 156 uomini tra ufficiali, sottufficiali e truppa, 32 militari rimangono uccisi e 110 feriti.

1950 – “Ladri di biciclette” di Vittorio De Sica vince l’Oscar come miglior film straniero.

1965- La Nasa lancia Gemini 3. Sarà il primo volo spaziale in cui l’equipaggio, formato dal comandante Gus Grissom e dal pilota John Young, effettuerà manovre in orbita.

1976 – Colpo di stato in Argentina: Isabelita Peron viene arrestata per ordine dell’ammiraglio Emilio Massera e del capo dell’esercito Jorge Videla.

1994- Muore Giulietta Masina. Originaria di San Giorgio di Piano, in provincia di Bologna, Giulietta si trasferisce giovanissima a Roma, e si lancia nel mondo dello spettacolo.

1998 – Il film “Titanic” di James Cameron vince 11 Oscar eguagliando il record di “Ben Hur” del 1959.

2013 – Nella residenza estiva dei papi a Castel Gandolfo si incontrano per la prima volta nella storia due pontefici: il dimissionario Benedetto XVI e quello in carica, Francesco.